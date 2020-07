Últimos aprovados receberão parcela dobrada do auxílio de R$ 600. Entenda

Pelo menos 721 mil pessoas que tiveram o cadastro do auxílio emergencial de R$ 600 aprovado recentemente vão receber, no último ciclo de pagamentos, duas parcelas do benefício de uma só vez.

Esse grupo também ganha cinco parcelas, assim como os demais beneficiários. No entanto, receberá o quarto e o quinto pagamentos no mesmo dia.O último ciclo tem início em 16 de novembro.

PUBLICIDADE

Os aprovados nesse grupo fazem parte de um lote com pouco mais de 2 milhões de requerimentos analisados pela Dataprev e enviados na semana passada à Caixa Econômica Federal, que já pagou a primeira parcela aos nascidos entre janeiro e março.

A maioria desses pedidos foi feita entre 17 de junho e 2 de julho. Uma pequena parte, por sua vez, é de solicitações de outros períodos que haviam sido retidos pelo Ministério da Cidadania devido à complexidade de cenários.

A Dataprev aprovou, nesta semana, um novo lote de contestações realizadas entre 23 de abril e 19 de julho. Nesse pacote, mais de 805 mil cidadãos foram considerados elegíveis e também devem receber duas parcelas de uma só vez.

Quem estava com o cadastro em análise pode conferir no site (acesse aqui) ou aplicativo do auxílio. Para isso, é preciso informar o nome completo, o CPF e a data de nascimento de quem realizou o pedido, além do nome da mãe.

Entenda o calendário

Esse grupo de pessoas que teve o benefício aprovado nos últimos dias pelo governo federal receberá a primeira parcela de acordo com o calendário de ciclos divulgado pela Caixa no último dia 17.

O benefício será depositado em um primeiro momento na conta Poupança Social, onde o dinheiro estará limitado a pagamentos digitais. As opções de saque e transferência serão liberadas depois.

O cronograma de pagamento está organizado de acordo com o mês do aniversário. Nascidos em janeiro e fevereiro receberam, respectivamente, na última quarta (22/7) e sexta-feira (24/7). Quem nasceu em março recebe nesta quarta (29/7).

Para esse grupo de aprovados, a segunda parcela será paga no ciclo 2; a terceira, no ciclo 3; e a quarta e a quinta de uma só vez no ciclo 4, que se encerra no dia 15 de dezembro deste ano.

Calculadora

A equipe de tecnologia e arte do Metrópoles elaborou uma “calculadora” para que os beneficiários possam saber a data de todos os próximos pagamentos.

Para isso é necessário informar alguns dados básicos — nada que comprometa o seu benefício. A primeira pergunta a ser respondida, por exemplo, é se você recebe o Bolsa Família. Simule aqui.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários