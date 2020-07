Ulysses nega que saída da PM seja para ser vice de Kimpara: “Não foi tratado isso”

Em entrevista realizada nesta quinta-feira (2), o coronel Ulysses Araújo, disse que os boatos que de que seria aclamado presidente do Partido Social Liberal (PSL), não são procedentes.

Araújo lembrou que mesmo Valério não sendo mais presidente desde a última terça-feira (30), pro conta do término do mandando, o processo requer alguns trâmites legais. “Tem que ser feita uma nominata. Esse documento será enviado à Brasília e isso demora alguns dias”, salientou.

O coronel fez questão de explicar que sua saída do comando da Polícia Militar do Acre não teve nada haver com os rumores de que seria vice-candidato na chapa de Minoru Kimpara (PSDB).

“Com meu pedido de reserva, eu passo a ter condição de ser filiado novamente. Neste momento não tem nenhuma conversa nesse sentido. Não foi tratado isso comigo, com Rocha e nem com o Minoru, não houve conversa internamente”, argumentou o militar.

