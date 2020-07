Vagas para Manicure e Pedicure: Confira 64 oportunidades de emprego abertas em todo país!

Apresentamos cerca de 60 vagas para Manicure e Pedicure nas mais variadas cidades do país

A Manicure/Pedicure é a profissional responsável por dar o tratamento adequado para pés e mãos de seus clientes. As Manicure/Pedicure cuidam tanto cuidam tanto da saúde como do embelezamento de unhas das mãos e dos pés.

A Manicure/Pedicure realiza diversos serviços visando a saúde e beleza das unhas de seus clientes, entre eles destacam-se:

Esmaltagem

Corte das unhas das mãos e pés

Polimento

Retirada da cutícula

Aplicação de “base” nas unhas

Aplicação de cremes e esfoliantes que facilitem a retirada da cutícula dando maciez às mãos

Aplicação das “unhas postiças”

As principais vagas disponíveis oferecem benefícios como: Assistência Médica, Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo, Tíquete Alimentação e Vale Transporte.

Existem vagas para diversas cidades do país, dentre elas: Belo Horizonte – MG, Brasília – DF, Curitiba – PR, São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ, Santo Andre – SP, Osasco – SP, São Bernardo do Campo – SP, Betim – MG, Campina Grande do Sul – PR, Campinas – SP, São Caetano do Sul – SP, Barueri – SP, Porto Alegre – RS, entre outras.

Pensando nisso nos do Jornal contábil selecionamos mais de 60 vagas de emprego para Manicure/Pedicure.

Vagas de Manicure e Pedicure

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário de R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00

Realizar pé e mão simples, unhas em gel e unhas fibra de vidro.

Experiência com serviço de manicure e pedicure.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em Santo Andre – SP

Salário A Combinar

Atuar com atendimento a clientes, higienizar, lixar, esmaltar as unhas e demais atividades da função.

Experiência na área.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário a Combinar

Atuar com as atividades da área.

Experiência em salão

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Caetano do Sul – SP

Salário de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00

Esmaltação e Cutilagem. Esmaltação em gel. SPA dos pés e mãos. Técnica DPS (será oferecido o treinamento, não é necessário ter experiência prévia).

Deve já ter trabalhado como manicure e pedicure. Deve ser proativo, comunicativo e saber trabalhar em equipe.

Candidate-se

Candidate-seManicure e Pedicure em Osasco – SP

Salário a Combinar

Realizar atendimento aos clientes, pintar e lixar unhas, esterilizar equipamentos de trabalho, entre as demais rotinas da função.

Necessário experiência.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário a Combinar

Atenderá clientes e presta tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem

Desejável experiência na função. Ensino Fundamental completo.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00

Realizar corte de unhas, polimento e esmaltação, atendimento ao cliente e manuseio de equipamentos.

Precisa ter experiência com (unha de gel, acrílico, fibra ou porcelana). Diferencial,ter experiência em remover pelos da sobrancelha na linha.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Bernardo do Campo – SP

Salário a Combinar

Atender clientes e prestar tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem. Buscamos profissional que saiba fazer todas as técnicas de manicure.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário a Combinar

Atender clientes e prestar tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem.

Desejável experiência.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em Betim – MG

Salário a Combinar

Irá atende clientes e presta tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem

Ensino Fundamental completo

Candidate-se

Manicure e Pedicure em Campina Grande do Sul – PR

Salário a Combinar

Atende clientes e presta tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário a Combinar

Atender clientes e prestar tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem.

Experiência na área. Ensino Médio. Será um diferencial ter curso de alongamento de unhas.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em Barueri – SP

Salário de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00

Atende clientes e presta tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem.

Experiência em manicure e pedicure.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário a Combinar

Manicure e Pedicure em Geral. Melhor ainda se tiver experiência em Unhas de Fibra. Experiência profissional.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em Campinas – SP

Salário a Combinar

Atender clientes e prestar tratamento estético das mãos e pés, como: corte de unhas, lixamento e polimento, cuidar da cutícula, aplicar base e esmaltar; Aplicar cremes e esfoliantes para cuidados das mãos, pés e cutículas; Colocar unhas postiças; Decorar, aplicar adesivos ou outras formas de arte, nas unhas dos clientes Higienizar material de trabalho e embalar os instrumentos para a esterilização em autoclave; Checar data de validade dos esmaltes e outros, cumprindo todas as normas da Vigilância Sanitária.

Necessário experiencia na função Habilidade com trabalhos manuais e bom senso estético; Organização; Coordenação para lidar com objetos pontiagudos e pequenos; Capacidade de concentração; Boa visão; Detalhista; Capacidade de comunicação, para melhor interagir com os clientes.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário a Combinar

Atender clientes e presta tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem, alongamento de unha de gel e fibra de vidro.

6 meses ; Ensino Fundamental completo; Curso como manicure, com certificado, alongamento em unha de gel e vidro

Candidate-se

Manicure e Pedicure em Belo Horizonte – MG e Brasília – DF

Salário a Combinar

Somos uma empresa que presta serviços de beleza e bem-estar dentro de outras empresas utilizando aplicativos móveis para suportar a operação. Estamos ampliando nossa área de atuação e nossa rede de profissionais parceiros. Se você é manicure, não perca esta chance!

Experiencia acima de 6 meses no Cargo

Candidate-se

Manicure e Pedicure em São Paulo – SP

Salário a Combinar

Atender clientes e prestar tratamento estético das mãos e pés, como corte de unhas, polimento e esmaltagem.

Ensino Médio completo.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em Osasco – SP

Salário de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00

Atuar com atendimento a clientes, tratamento de unhas, entre demais atividades da função.

Necessário experiência. Curso na área.

Será um diferencial atuar com depilação. Será um diferencial conhecimento com unhas de gel.

Candidate-se

Manicure e Pedicure em Campinas – SP

Salário a Combinar

Fazer francesinha, limpeza das unhas e demais atividades pertinentes do cargo.

Necessário ter experiência na função, agilidade e rapidez.

Candidate-se

Além das vagas acima também existem muitas outras oportunidades de emprego, confira mais de 64 vagas clicando AQUI!

