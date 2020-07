Vanda Milani anuncia auxilio para profissionais do esporte e R$ 2,7 milhões para o setor

Pela redação, profissionais do setor do esporte terão direito a três parcelas de auxílio emergencial de R$ 600

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) anunciou na noite de ontem (16), a aprovação das alterações do relator, deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), ao Projeto de Lei 2824/20, do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). Pela redação, profissionais do setor do esporte terão direito a três parcelas de auxílio emergencial de R$ 600. A líder do Solidariedade no Acre empenhou R$ 2,7 milhões para o setor no Acre.

“A inclusão faz justiça social para atletas, paratletas, técnicos, preparadores, professores de educação física, árbitros, promotores de competições, profissionais de saúde, massagistas, entre outros, que também enfrentam dificuldades devido os impactos econômicos provocados pela pandemia”, comentou a deputada.

A parlamentar alerta que setores esportivos em todo o país estão praticamente falidos. Ela lembra que o futebol feminino é um dos mais afetados com a crise enfrentada pelos clubes “assim como todas atividades profissionais, não profissionais, olímpicas, que não voltaram a normalidade” acrescentou.

Ela lembra que existem critérios exigidos pela lei que seguiu para o Senado Federal. Os profissionais devem comprovar atuação na área esportiva nos 24 meses anteriores à lei, não ter emprego formal ativo, e cumprir os seguintes requisitos financeiros: renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários.

Emendas para o setor – A deputada federal Vanda Milani empenhou R$ 2,2 milhões para fortalecer esportes e lazer em Rio Branco e nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Assis Brasil no interior do Acre.

Cruzeiro do Sul foi contemplado com R$ 500 mil para a construção de uma quadra sintética no bairro da Várzea. Mâncio Lima tem empenhado R$ 500 mil para construção de uma quadra na Comunidade Pé da Terra. Em Assis Brasil, os recursos são de R$ 350 para iluminação do campo de futebol.

A capital, Rio Branco também tem empenhado um aporte significativo de recursos, cerca de R$ 1,3 milhão será investido com obras na Vila Santa Cecília (R$ 120 mil), bairro XV (R$ 750 mil), e no bairro Santa Inês (R$ 500 mil). Quadra coberta, espaço com grama sintética e uma academia de ginástica vai melhorar a qualidade de vida nas regiões.

“Investir em esportes e cultura é garantir mais qualidade de vida para a nossa juventude. Atendemos prioridades apresentadas pelas comunidades, vamos continuar lutando pela liberação de recursos na construção de um Acre mais próspero para todos”, concluiu.

