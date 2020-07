Vanda Milani destaca auxílio emergencial ao homem do campo aprovado pela Câmara

Na prática, o agricultor que não tiver recebido o auxílio emergencial poderá receber do governo federal

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) destacou no início da noite desta segunda-feira (20) a aprovação do Projeto de Lei 735/20, do deputado Enio Verri (PT-PR) que estabelece medidas para ajudar agricultores familiares durante o estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus.

“É uma correção histórica para essas famílias da agricultura familiar responsáveis por 70% do alimento que chega à nossa mesa, um setor fundamental para o Brasil que sofre com os impactos da covid-19”, disse a deputada.

Na prática, o agricultor que não tiver recebido o auxílio emergencial poderá receber do governo federal o total de R$ 3 mil por meio de cinco parcelas de R$ 600,00.

A mulher provedora de família monoparental terá direito a R$ 6 mil. O projeto segue para análise no Senado.

“São homens e mulheres camponesas que acordam antes do sol para produzir o nosso pão de cada dia e, muitas vezes, descansam após o poente, uma atividade que exige abnegação e muito suor”, acrescentou Vanda Milani.

A parlamentar destacou ainda o trabalho feito pelo líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados, José Silva (SD-MG) que foi o relator do projeto. Ela lembrou que um dos movimentos do partido é de fortalecimento da agricultura familiar.

“Precisamos priorizar o desenvolvimento sustentável. O setor rural precisa de mais créditos subsidiado, acesso garantido, reforma agrária, enfim, condições necessárias para nesta retomada econômica continuar colocando o alimento em nossa mesa, o cultivo e a comercialização de seus produtos” concluiu.

