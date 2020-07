Vanda Milani diz que Brasileia é referência em produção e se destaca pela exportação para o Peru

A deputada federal Vanda Milani disse na manhã de hoje (3) que a regional do Alto Acre é uma das maiores referências do setor produtivo. Ao parabenizar pelo aniversário de emancipação política do município de Brasileia comemorado hoje, a parlamentar elogiou a capacidade produtiva da região.

“Ao longo dos últimos anos esse município se tornou referência produtiva na regional do Alto Acre. Nós temos priorizado emendas para ajudar no potencial produtivo, uma delas, de R$ 956 mil, visa a aquisição de uma patrulha mecanizada para ajudar ainda mais no escoamento do que é produzido” disse Vanda Milani.

Para a parlamentar, o projeto de agroindustrialização desenvolvido principalmente em Brasileia possibilitando a exportação para o Peru, precisa ser a cada dia mais fortalecido, assegurando um modelo de qualidade de vida para o produtor e assegurando emprego e renda na cidade.

“Outras cadeias produtivas podem ser desenvolvidas nas demais regionais do estado seguindo esse modelo. A cidade está de parabéns pela emancipação política. A história de Brasileia se confunde com as dos produtores rurais, seringueiros, extrativistas que ajudaram no seu desenvolvimento, como diz o hino: os nomes de teus heróis todos guardam na memória”, acrescentou a parlamentar.

Vanda afirmou ainda que é possível melhorar as atividades turísticas e com isso fortalecer ainda mais a geração de emprego e renda. Ela lembrou que existe um grande potencial de ecoturismo que precisa ser melhor explorado.

“Creio que o projeto de desenvolvimento econômico vai acabar potencializando o turismo, são atividades paralelas. Com nossa ajuda aprovamos as verbas que garantem a construção do Anel Viário, uma nova ponte, estamos no rumo certo, dias melhores virão para Brasileia e todo o Alto Acre”, concluiu.

