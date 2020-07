Vanda Milani reafirma apoio a pescadores artesanais de todo o Brasil e defende inclusão emergencial

Essa semana, a previsão é que o Congresso Nacional analise o veto do presidente Jair Bolsonaro

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) reafirmou na manhã desta quarta-feira (8) no Acre, seu apoio aos pescadores artesanais de todo o Brasil. A parlamentar defendeu a necessidade de incluir a classe no grupo de trabalhadores informais com direito ao auxílio emergencial.

“Votei a favor da inclusão dos pescadores e outras classes de trabalhadores como agricultores familiares e reafirmo minha decisão”, disse a deputada.

PUBLICIDADE

Essa semana, a previsão é que o Congresso Nacional analise o veto do presidente Jair Bolsonaro. Ele entendeu que as classes não podem ser beneficiadas com tratamento diferenciado.

A líder do Solidariedade no Acre destacou que assim como outros trabalhadores “os pescadores estão atravessando as mesmas dificuldades ou até maiores durante a pandemia”, acrescentou.

Ainda de acordo a parlamentar, os riscos de necessidades de comercialização, a vulnerabilidade, a doença que assola a todos, precisam ser levadas em conta.

“Na Amazônia, por exemplo, a maioria das comunidades pesqueiras principalmente no Acre, não tem garantia de políticas públicas, sofrem com falta de acesso à saúde e saneamento básico e agora, correm o risco de suas famílias passarem mais necessidades”, concluiu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários