Vaquinha para ajudar Rita Cadillac só arrecada R$275 em dias de campanha: meta é de R$ 4 mil no mês

Passando por dificuldades e recebendo auxílio emergencial, Rita Cadillac ainda está longe de bater a meta dos R$ 4 mil que precisa para bancar suas contas. Amigos da ex-chacrete decidiram há 12 dias criar uma campanha online para doações com recompensas como pocket show de Rita, fotos autografadas e conhecê-la pessoalmente. Mas até agora, deste montante, foram arrecadados apenas R$ 275.

O site está no ar pela rede Apoie-se e visa ajudar a classe artística que, em meio à pandemia do coronavírus, se viu sem trabalho. Caso de Rita, que chegou a dizer que só teria como se manter durante dois meses. Aos 66 anos, Rita viu toda sua agenda de shows ser cancelada.

Com a primeira parcela do auxílio emergencial, de R$ 600, ela pagou parte do condomínio e da luz do apartamento em que mora, no bairro Santa Cecília, em São Paulo.

“Quem pediu o benefício foi a cidadã Rita de Cássia. Porque a Rita Cadillac está dormindo desde que começou a pandemia”, disse ela ao EXTRA.

No último dia 29, de máscara, Rita chegou a participar de um evento com fãs numa pizzaria, em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Arrecadou com meet and great e selfies vendidos a R$ 150 , mas ainda está longe da meta. Entre o que chama de recompensas estão: pocket show a 4 mil, em que Rita se apresenta por 40 minutos, jantar na casa dela por R$1,4 mil, R$ 25 por uma foto autografada e R$ 250 por um vídeo personalizado.

