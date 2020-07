Veículos apreendidos do tráfico podem ser arrematados por metade do preço em leilão

Acontece no Acre, pela primeira vez, um leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas. Os interessados poderão arrematar pela metade do valor carros, motos, caminhões e objetos adquiridos pelas polícias durante operações contra a venda e distribuição de entorpecentes.

A ação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), e será realizada, também de forma inédita, na Paraíba, Pernambuco e Piauí.

PUBLICIDADE

O leilão é virtual e, no Acre, fica aberto até o dia 27 de julho. Parte do valor arrecadado será investido na polícia, com equipamentos e estrutura. Outra parcela vai para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia projetos e ações contra o tráfico de drogas no Brasil.

“A chegada pioneira dos leilões nesses estados alcança a marca de 44 leilões realizados em todo o país. Até o final deste ano, pretendemos contemplar todo o país por meio da realização de 100 leilões”, afirma o secretário Nacional de Políticas Sobre Drogas, Luiz Beggiora.

CLIQUE AQUI E PARTICIPE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários