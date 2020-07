Veja os bairros de Rio Branco mais afetados pelo coronavírus até o momento

Capital é o epicentro da pandemia no estado, com 8,8 mil casos confirmados de um total de 19 mil

Atual epicentro da pandemia de coronavírus no Acre, Rio Branco tem 8,8 mil casos de um total de 19,1 mil. O bairro Bosque é o local mais atingido, com 281 contaminações e 15 mortes. O Belo Jardim vem logo atrás, com 280 infectados e nove óbitos.

Os dados são do Boletim Epidemiológico da prefeitura emitidos há dois dias, quando a cidade tinha 8,7 casos.

Esperança, Vila Acre e Estação Experimental dão continuidade ao ranking, com 267, 218 e 213 contaminações, respectivamente. Esses bairros são seguidos pelo João Eduardo (200), Floresta (197), Calafate (196), Cidade do Povo (193) e Conquista (164).

Os 10 bairros com menos casos são Parque dos Sabiás (40), Triângulo Velho (41), Abraão Alab (42), Eldorado (43), Aviário (43), Palheiral (46), Adalberto Sena (46), Vila Betel (48), Pista (48) e Joafra (48).

O número de mortos na capital chegou, nesta terça-feira (28), a 330.

