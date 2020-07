Veja os detalhes do iate de R$ 37,5 milhões de Cristiano Ronaldo

Em junho do ano passado, Cristiano Ronaldo gastou 5,5 milhões de libras, cerca de R$ 37,5 milhões, na compra de um iate, o Azimut Grande, que tem 88 metros de comprimento, de acordo com o The Sun. No Instagram, o jogador e sua namorada Georgina Rodríguez, exibem a aquisição, mostrando momentos de lazer em família com os quatro filhos.

A embarcação possui cinco cabines de luxo, seis banheiros, uma cozinha moderna, duas áreas de relaxamento, um grande salão e uma sala de jantar.

De acordo com o portal britânico, antes CR7 alugava um iate Africa I. O jogador da Juventus aproveita as folgas na sua milionária aquisição. Mas, neste sábado (1/08), o craque deve entrar em campo pela Velha Senhora na última rodada do Campeonato Italiano 2019/20, vencido antecipadamente pela sua equipe.

Na próxima sexta-feira (7/8), é a vez da Juve entrar em campo contra o Lyon, em partida válida pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, às 16h.

Veja imagens do interior do iate do jogador da Juventus:

Fotos:REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

