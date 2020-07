Veja quem são as celebridades mais bem pagas do Instagram

O ator superou a socialite Kylie Jenner e se tornou a celebridade mais bem paga do Instagram. O astro cobra cerca de US$ 1 milhão, pouco mais de R$ 5,3 milhões, para um post publicitário em sua conta com mais de 189 milhões de seguidores.

No top 10 da lista de celebridades mais bem pagas tem um brasileiro, o jogador de futebol Neymar, na 10ª posição e cobrando cerca de US$ 704 mil, R$ 3,7 milhões, por post. Ele só perde para Cristiano Ronaldo, mas está à frente do argentino Lionel Messi, que surge na 11ª posição e cobrando US$ 695 mil, cerca de R$ 3,6 milhões.

PUBLICIDADE

Confira o ranking:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários