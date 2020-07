Veja quem são as cinco últimas vítimas fatais do coronavírus no Acre

São 3 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 58 e 98 anos

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) registrou nesta sexta-feira (17) mais 5 óbitos causados pelo novo coronavírus no Acre.

São 3 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 58 e 98 anos. Três residiam em Rio Branco, 1 em Sena Madureira e 1 em Cruzeiro do Sul.

Atualmente, o número oficial de óbitos é de 452. O número de infectados saltou de 16.865 para 16.965 – 100 casos a mais nas últimas 24 horas.

Veja quem são as vítimas.

G.S.V.J., de 58 anos. Morador de Sena Madureira, deu entrada no dia 4 de julho no Hospital Santa Juliana e faleceu nesta quinta-feira, 16.

F.G.C., de 65 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 12 de julho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta quinta-feira, 16.

M.T.C. de 98 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 12 de julho, no Hospital Regional do Juruá e faleceu nesta quinta-feira, 16.

Os óbitos do sexo feminino são:

N.M.F.S.A., de 59 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 3 de julho, no Into-AC, e faleceu nesta quinta-feira, 16.

R.I.C., de 77 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 30 de julho, no Hospital Santa Juliana e faleceu na última quarta-feira, 15.

Confira o boletim na íntegra:

