Veja quem são as quatro mortes por covid-19 divulgadas pela Sesacre nesta terça-feira

São 2 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 61 e 93 anos

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou nesta terça-feira (21), mais 4 mortes por coronavírus no Acre. Nenhuma delas ocorreram nas últimas 24 horas, mas sim em datas anteriores e aguardavam resultado do teste.

São 2 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 61 e 93 anos. Desse modo, o número de óbitos subiu de 465 para 469, nas últimas 24 horas.

PUBLICIDADE

Os óbitos do sexo feminino são:

Z.V.A.C., 79, moradora de Rio Branco e internada no Into no dia 15 de julho, falecendo no dia 19, em Rio Branco.

N.G.S., de 93 anos, que faleceu em casa, em Rio Branco, tendo como data do óbito o dia 7 de julho.

Os óbitos do sexo masculino são:

E.N.V.B., de 61 anos, que faleceu no seu domicílio, em Rio Branco, no dia 5 de julho.

F.V.S. de 79 anos, morador de Porto Walter e internado no Hospital do Juruá no dia 16 de julho, tendo falecido nesta segunda-feira, 20, em Cruzeiro do Sul.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários