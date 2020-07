Veja quem são as últimas dez vítimas fatais do coronavírus no Acre

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) atualizou o boletim epidemiológico com os nomes e idades das últimas 10 vítimas fatais da Covid-19, nesta sexta-feira.

O Acre já alcançou a marca de 531 óbitos em todo o Estado. São 19.625 casos confirmados, até o momento.

PUBLICIDADE

Os óbitos do sexo masculino são:

F. H. O., de 71 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 7 de junho, no Hospital Santa Juliana, e faleceu no dia 22 do referido mês.

J. B. C. A., de 66 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 19 de julho na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral e veio a óbito no mesmo dia.

F. C. F. S., de 62 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 15 de julho, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu no dia 26 de julho.

E. M. S., de 39 anos. Morador de Rodrigues Alves, deu entrada no dia 26 de julho, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e faleceu no dia seguinte, 27.

J. B. C., de 95 anos. Residente em Tarauacá, deu entrada no Hospital Regional do Juruá, no dia 29 de junho, e veio a óbito nesta quinta-feira, dia 30 de julho.

J. F. B. S., de 38 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no Hospital Santa Juliana, no dia 25 de julho, vindo a falecer nesta quinta-feira, dia 30.

A. P. N., de 79 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 9 de julho, no Huerb, e faleceu no último dia 30.

R. C. M., de 74 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 28 de julho, no Huerb, e faleceu no dia 30.

R. N. N., de 73 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no Hospital Regional do Juruá, no dia 18 de junho, e faleceu no dia 30 de julho.

O óbito do sexo feminino é:

M. R. S., de 60 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no Huerb, no dia 12 de junho, e veio a óbito no dia 29 de junho.

Sobre os casos de Covid-19 no Acre, acesse:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_31_07_2020 ATUAL

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários