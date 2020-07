Veja quem são as últimas dez vítimas fatais do coronavírus no Acre

Em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 19.132 para 19.366

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgou nesta quarta-feira (29) as 10 mortes por coronavírus registradas nas últimas 24 horas, no Boletim Epidemiológico.

O número de mortes alcançou no Estado a marca de 510. Em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 19.132 para 19.366.

Os óbitos do sexo masculino são:

R.N.S.P., de 38 anos. Morador de Feijó, deu entrada no dia 12 de julho, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu no dia 14.

P.A., de 51 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 10 de junho, na UPA do Segundo Distrito, e faleceu no dia 12 de de junho.

A.A.S., de 59 anos. Morador de Acrelândia, deu entrada no dia 22 de julho, no Hospital Santa Juliana, e faleceu no último sábado, 25.

T.M.S., de 68 anos. Morador de Rodrigues Alves, deu entrada no dia 13 de julho, no Hospital do Juruá, e faleceu nesta terça-feira, 28.

H.T.A., de 88 anos. Morador de Assis Brasil, deu entrada no dia 6 de julho, no Hospital Santa Juliana, e faleceu no dia 22 de julho.

Os óbitos do sexo feminino são:

D.S.G., de 50 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 20 de maio, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 10 de junho.

M.R.P.V., de 62 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 19 de junho, no Into-AC, e faleceu nesta terça-feira, 28.

M.B.C.V., de 65 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 9 de junho, no Into-AC, e faleceu no dia 12 de junho.

A.G.M.R.S., de 70 anos. Moradora de Plácido de Castro, deu entrada no dia 18 de julho, no Into-AC, e faleceu nesta terça-feira, 28.

I.A.S., de 81 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 11 de junho, na UPA do Segundo Distrito, e faleceu no mesmo dia.

