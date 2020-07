Veja quem são as últimas três vítimas fatais do coronavírus no Acre

A Sesacre registrou 66 casos nesta segunda-feira e mais 3 mortes, de acordo com o boletim

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgou no Boletim Geral desta segunda-feira (6) as três vítimas fatais do coronavírus, registradas nas últimas 24h.

Nas últimas 24 horas, o número de casos positivos para a doença subiu de 14.622 para 14.688. Os resultados de testes rápidos não foram incluídos neste boletim.

Os óbitos são:

J.A.S., de 85 anos. Deu entrada no dia 15 de maio no Huerb e veio a óbito no dia 2 de julho. Era morador de Rio Branco.

L.F.F., de 52 anos. Deu entrada no dia 20 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e veio a óbito neste domingo, 5. Era morador de Rio Branco.

J.G.S., de 68 anos. Deu entrada no dia 18 de junho e veio a óbito neste último domingo, 5, no Into-AC. Era morador de Rio Branco.

Confira o boletim na íntegra:

