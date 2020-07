Veja quem são os 6 mortos por coronavírus divulgados pela Sesacre nesta sexta

Apenas uma das mortes ocorreu em Rio Branco, o restante foi no interior do Acre

A Secretaria de Estado de Saúde comunicou nesta sexta-feira (24), mais 6 mortes por coronavírus no Acre, sendo 1 pessoa do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 48 e 94 anos, sendo 1 de Rio Branco, 1 de Epitaciolândia, 1 de Xapuri, 1 de Acrelândia e 2 de Cruzeiro do Sul, fazendo com que o número de óbitos suba de 474 para 480, em todo o estado.

Óbito do sexo masculino:

J.V. M., de 80 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, veio a óbito no dia 13 de junho em domicílio.

Óbitos do sexo feminino:

M.R.S., de 94 anos. Moradora de Cruzeiro do Sul, teve óbito em domicílio no dia 15 de julho.

C.B.P., de 76 anos. Moradora de Epitaciolândia, deu entrada no dia 17 de julho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e veio a óbito nesta quinta-feira, 23 de julho.

M.T.C.L., de 48 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 21 de julho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia ( Into) de Rio Branco e veio a óbito nesta quinta-feira, 23 de julho.

V.F.S., de 64 anos. Moradora de Acrelândia, deu entrada no dia 3 de julho no Huerb e veio a óbito na nesta sexta-feira, 24 de julho.

M.A.M., de 76 anos. Moradora de Xapuri, deu entrada no dia 10 de junho no Into e veio a óbito no dia 26 de junho.

