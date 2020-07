Veja quem são os cinco óbitos por covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas no Acre

Segundo boletim da Sesacre, são três homens e duas mulheres com idades entre 31 e 81 anos

O estado registra mais cinco mortes entre a sexta-feira (17) e sábado (18), sendo três homens e duas mulheres com idades entre 31 e 81 anos. Desse modo, o número de óbitos subiu de 452 para 457.

Os óbitos do sexo masculino são:

A. B., de 81 anos, que deu entrada no Into-AC no último dia 15 de julho e faleceu no dia 17, em Rio Branco. Ele era morador de Acrelândia.

E. R. S., de 44 anos, internado no Into-AC, no dia 14 de julho e falecido no dia 17, em Rio Branco. Ele era de Sena Madureira.

R. B. F., de 31 anos, internado no Into-AC, no dia 9 de maio e falecido neste sábado, 18, em Rio Branco.

Os óbitos do sexo feminino são:

H. T. S., de 63 anos, que deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco, no dia 5 de julho, falecendo no dia 17.

R. L. O., 90 anos, internada no Hospital do Juruá no dia 10 de julho e falecida neste sábado, 18, em Cruzeiro do Sul.

Confira o boletim na íntegra:

