Vereadores aprovam PL que suspende prazos de concursos municipais durante a pandemia

O projeto de lei do vereador do PT, Rodrigo Forneck, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos vigentes, no âmbito municipal, no período de calamidade pública da pandemia da Covid-19 foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira, 2, na Câmara de Rio Branco.

“Fico feliz pela aprovação, que agora segue para a sanção da prefeita Socorro Neri. A minha proposta atende aos anseios de quem prestou concurso público, passou e aguarda a convocação”, destacou Forneck.

O PL abrange todos os prazos de concursos públicos vigentes, inclusive, os que venceram durante o decreto de calamidade pública.

“Estamos vivendo um momento atípico e não é justo que os cidadãos sejam prejudicados. A partir do início do decreto de calamidade pública, o Município congela os prazos e passa contar somente após o fim do decreto”, explica o petista.

