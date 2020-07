VÍDEO: Avião cai em Guabiruba e deixa dois feridos

As vítimas, dois homens de 33 e 35 anos, foram levadas para o Hospital Azambuja, de Brusque, em estado grave e com risco de hemorragia

Um avião monomotor caiu no município de Guabiruba , no Vale do Itajaí, deixando dois homens feridos, neste sábado (25).

As vítimas têm 33 e 35 anos e ambas deram entrada na Sala Vermelha do Pronto Socorro do Hospital Azambuja, de Brusque. O acidente ocorreu por volta das 10h30 na Rua José Júlio Schumacher.

PUBLICIDADE

Os dois eram o piloto e aluno foram encontrados fora da aeronave após a queda. O piloto, de 35, segundo os bombeiros, “estava fora da aeronave, de pé, consciente, desorientado, sinais vitais normais, apresentando escoriações pelo corpo, ferimento corte contuso no membro superior direito (cotovelo), e suspeita de hemorragia interna.”

Já o passageiro, estava sentado na calçada, “consciente, orientado, sinais vitais normais, referindo dores no pescoço e nos membros inferiores, apresentando laceração na face lado direito e suspeita de fratura de mandíbula.”

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles estão em estado grave e apresentavam risco de hemorragia, mas o hospital ainda não possui um dado oficial.

A queda não causou danos a veículos ou casas, e a área onde a aeronave caiu foi isolada pelos bombeiros, que realizaram o resgate dos pacientes com rapidez, pois a guarnição ficava próximo ao local da ocorrência. Confira as imagens cedidas pela TV Brusque.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários