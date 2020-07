Vídeo: Homem invade casa no Acre, agride idosa e é imobilizado por massoterapeuta

O fato ocorreu por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira (10), no bairro Tancredo Neves

A massaterapeuta Cláudia Domingos entrou em luta corporal com um desconhecido e conseguiu imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar. Um vídeo divulgado no facebook mostra Cláudio segurando o acusado.

O fato ocorreu por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira (10), no bairro Tancredo Neves.

De acordo com informações, o jovem que estava sob efeito de entorpecentes invadiu a residência de uma costureira e começou a agredir a vítima, que é uma senhora de 69 anos.

A massaterapeuta que é cliente do local entrou em luta corporal com o criminoso e conseguiu contê-lo até a chegada de uma guarnição do 3º Batalhão.

O acusado, que não teve o nome revelado, foi levado para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil. A vítima de 69 anos ficou muita abalada.

