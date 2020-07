Vídeo: homem usa cano para salvar cachorro atacado por cobra de 4 metros

Um homem salvou a vida de um cachorro ao bater em uma sucuri de 4 metros que atacava o animal, em Salvador, na Bahia. De acordo com informações do portal iG, foi utilizado um pedaço de cano para conter a cobra.

O momento foi registrado por uma moradora da região, que se desespera ao ver a cena. “Ai, coitado”, diz depois que o ofídio morder o cão. No vídeo, ainda é possível ver um homem arrastando a sucuri pelo rabo quando o cachorro se aproxima e é atacado.

Um homem chega e tenta chutar o réptil, sem sucesso. Em seguida, outro rapaz surge com um pedaço de cano e bate na cobra.

Veja:

O cachorro passa bem depois do ataque. Não existem informações sobre a sucuri, que apesar de não ser venenosa é uma das cobras mais mortais do mundo. Ela é conhecida por se enrolar no corpo de suas presas e as estrangular até a morte.