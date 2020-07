Vídeo: Polícia desmente acusações de agressão por agentes contra dentista no Acre

A Polícia Civil do Acre emitiu uma nota nesta quarta-feira (1) sobre a acusação de que agentes teriam dado chutes e sufocado o cirurgião-dentista acreano Alison Mota, que fez a denúncia à reportagem do ContilNet na última segunda-feira (29).

A situação foi gerada durante uma operação deflagrada pelo órgão sobre suposta sonegação de impostos.

Alison disse que foi jogado ao chão pelos agentes e que recebeu alguns chutes nas costas após ter tirado uma foto do local e ter recebido voz de prisão do delegado Pedro Resende, que conduzia a investigação.

No texto enviado, a Polícia deixa claro que “o delegado não teve contato físico algum com o dentista” – o que também foi afirmado por Alison e destacado na primeira matéria – e que “a alegação de agressão não passa de uma inverdade que tenta macular a imagem do Delegado”.

“O fato é que Alisson Mota Rabelo ao ser solicitado que apagasse as fotos que estava tirando da equipe policial, exaltou-se e passou a desacatar verbalmente os policiais que faziam segurança do local. Diante do desacato cometido pelo dentista, o Delegado Pedro Resende, que estava dentro da clínica, foi acionado para que fosse até o local, onde após presenciar o desacato do dentista orientou os policiais que o conduzissem até a DEFLA, quando então Alisson passou a resistir à condução com socos e chutes. As imagens são bem claras e mostra que em momento algum qualquer policial agrediu fisicamente o dentista”, diz o restante da nota.

Confira as imagens registradas por câmeras de segurança, resgatadas pela polícia.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Senhor(a) Diretor(a) de Redação,

Nos termos da Lei 13.188/2015 solicito direito de reposta e a devida retratação quanto à matéria intitulada “Dentista diz que recebeu chutes de policiais civis e foi sufocado em abordagem na capital”, publicada no site CONTILNET NOTICIAS em 29/06/2020, bem como disponibilize em conta da rede social FACEBOOK, nos seguintes termos:

Inicialmente cabe salientar que em momento algum a reportagem contatou este “denunciado” para que pudesse apresentar suas versões dos fatos, caso o tivesse feito, possivelmente não haveria a publicação da aludida reportagem, visto que, conforme vídeo das câmeras de segurança da clínica onde ocorreu a operação policial, o Delegado Pedro Resende não teve contato físico algum com o dentista.

A alegação de agressão não passa de uma inverdade que tenta macular a imagem do Delegado que estava tão somente desempenhado seu mister profissional, cumprindo ordem judicial de busca e apreensão.

O fato é que Alisson Mota Rabelo ao ser solicitado que apagasse as fotos que estava tirando da equipe policial, exaltou-se e passou a desacatar verbalmente os policiais que faziam segurança do local.

Diante do desacato cometido pelo dentista, o Delegado Pedro Resende, que estava dentro da clínica, foi acionado para que fosse até o local, onde após presenciar o desacato do dentista orientou os policiais que o conduzissem até a DEFLA, quando então Alisson passou a resistir à condução com socos e chutes.

As imagens são bem claras e mostra que em momento algum qualquer policial agrediu fisicamente o dentista.

