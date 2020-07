Vigilante em Saúde é mais uma das vítimas fatais do coronavírus no Acre

O técnico em vigilância em Saúde, Luecildo Fiesca, faleceu na tarde de domingo (5), sendo mais uma vítima do novo coronavírus no Acre.

Segundo informações, o técnico estava internado em uma das unidades de saúde da Capital, mas apresentou complicações causadas pela doença e não resistiu.

A vereadora Lene Petecão usou as redes sociais para lamentar o ocorrido, haja vista que Fiesca era amigo da família.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do amigo Luecildo Fiesca,Técnico em Vigilância em Saúde , ocorrida na tarde deste domingo 05 de julho, vítima fatal desta terrível doença (Covid-19). Aos familiares e amigos externamos as mais sinceras condolências pela perda e os nossos votos de paz, solidariedade e rogamos a Deus as suas bênçãos e o conforto de todos os familiares”, lamentou.

