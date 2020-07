“Vis a Vis: El Oasis”: o que esperar da nova temporada da série

Macarena e Zulema retornam para oito episódios, disponibilizados nesta sexta no streaming

Assim como La Casa de Papel, Vis a Vis foi uma daquelas apostas da Netflix que deu certo. Após comprar os direitos de exibição e colocá-las no catálogo de forma discreta, as duas produções viraram sensação entre o público latino. A quinta temporada, que chega hoje ao streaming, é fruto de muita insistência dos fãs – principalmente os espanhóis.

Ao final da fase 4, o produtor Iván Escobar chegou a explicar que ali era o fim da linha, em entrevista para a TV Antena 3 (detentora da produção e dos direitos das duas primeiras temporadas da série na Espanha).

— Em nossas vidas, há momentos difíceis, felizes, horríveis e ternos… e queríamos que fosse assim no final — sentenciou Escobar, de forma poética.

Atenção: contém spoilers dos anos anteriores

Quem assistiu às temporadas anteriores de Vis a Vis sabe muito bem que a trama é encerrada ali mesmo – de forma vaga, mas o suficiente para o público. Os fãs mais fervorosos, no entanto, continuaram curiosos para saber o que Macarena (Maggie Civantos) e Zulema (Najwa Nimri) iriam aprontar fora das grades e quais seriam os desdobramentos do fim do romance entre a primeira e Rizos (Berta Vázquez).

Diante disso, a Fox Espanha (que tinha comprado os direitos da terceira e quarta fase) aproveitou o gancho: mesmo tendo cancelado qualquer possibilidade de continuidade, voltou atrás e anunciou o spin-off Vis a Vis: El Oasis, que chega nesta sexta-feira (31) à Netflix. A ideia era fazer um derivado, mas, na verdade, nada mais é do que uma nova temporada, que se passa 12 anos após o término da quarta fase.

Sem as companheiras de cela, Macarena e Zulema agora aproveitam a liberdade para viajar. A parceria vai render assaltos e as duas passam a atacar joalherias de luxo.

No entanto, tudo parece cair na normalidade, mesmo com os roubos a cassinos e bancos. A dupla decide fazer um grande assalto: a ideia é tomar um hotel chamado El Oasis, que está repleto de traficantes e ladrões, a fim de tirar vantagem (e dinheiro, obviamente) de todos eles.

Para realizar o golpe, três novatas com habilidades especiais são escaladas – uma especialista em tecnologia, outra em artefatos militares, além da filha de um traficante. Ao longo dos oito episódios, a trupe faz planos e precisa mudar de estratégia – bem no ritmo em que a série já é conhecida pelo público.

Ao final, alguns fãs devem se deixar levar pela emoção, já que há uma morte emblemática. Mesmo sendo um spin-off com cara de continuação, Vis a Vis: El Oasis acaba entregando mais um ano satisfatório.

Veja o teaser:

