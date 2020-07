Vitória do Fluminense sobre o Flamengo na final da Taça Rio “quebra a web”; veja as zoações

Tricolores congestionam as redes sociais após título nesta quarta no Maracanã

A vitória do Fluminense sobre o Flamengo nesta quarta, na decisão da Taça Rio, foi prato cheio para zoações. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e título do Tricolor nos pênaltis, os torcedores “quebraram” a web e congestionaram as redes sociais.

O Flamengo treme quando tem esses goleiros pela frente. pic.twitter.com/hLWfngA5Ec PUBLICIDADE — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 9, 2020

Flamengo fez oque faz de melhor vive só no cheiro #FLUxFLA pic.twitter.com/RWkXFfma9N — pierre louvr (@PieLouver) July 9, 2020

URGENTE! Flamengo testa positivo para cheirinho pic.twitter.com/oiDFZU8SMr — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) July 9, 2020

Obrigado, Fluminense.

Eu já tava com saudade de usar esse meme https://t.co/pf8pm5nFjH — Paulo Veras (@471Paulo) July 9, 2020

👃👃👃👃👃👃👃

👃 👃

👃 FLAMENGO ! ! ! 👃

👃 👃

👃👃👃👃👃👃👃 — parpz (@parpzx) July 9, 2020

