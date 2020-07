Zeca Camargo será embaixador do Círio de Nazaré, a convite de Fafá de Belém

Em seu novo programa no UOL, no canal de Nossa no YouTube, Zeca Camargo anunciou que foi convidado por Fafá de Belém para ser embaixador da Varanda de Nazaré, que nesse ano acontece de maneira virtual.

“Tenho a honra de anunciar que serei um dos embaixadores da Varanda de Nazaré, que ela organiza todos os anos no Círio de Nazaré”, contou. “Varanda essa, que nesse ano, excepcionalmente, porque o Brasil enfrenta uma pandemia enorme que provavelmente vai se estender até outubro, será virtual”.

PUBLICIDADE

Celebrada com cardápio típico da região, a Varanda de Nazaré, organizada pela cantora Fafá de Belém, é um espaço reservado para artistas, empresários, jornalistas e amigos da artista paraense que se reúnem para homenagear Nossa Senhora de Nazaré.

Em 2019, o evento aconteceu na casa de Fafá, no bairro do Jardins, em São Paulo, como início da divulgação e promoção das festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2019.

Em organização, para as devidas adaptações em consequência do coronavírus, Zeca crava: “A gente vai celebrar de uma outra maneira, mas não menos forte, para sentir a força de Nossa Senhora de Nazaré”.

O Círio 2020 irá acontecer?

A Diretoria da Festa e a Arquidiocese de Belém negou, em abril, o cancelamento do evento em 2020 e informou que os preparativos “seguem dentro das possibilidades e circunstâncias atuais”. Essa é a última atualização oficial sobre a realização do evento.

A organização trabalha para realizar o Círio no dia 11 de outubro, como previsto, acreditando que até lá a pandemia esteja sob controle, sem riscos à saúde pública.

No entanto, os organizadores ressaltam que, se ainda houver riscos ou determinações das autoridades governamentais para distanciamento social, serão estudadas as alternativas viáveis para a realização da celebração.

Como funciona o Círio de Nazaré?

A festa acontece sempre no segundo domingo de outubro, reunindo um número incalculável de visitantes, que comparecem para pedir graças ou pagar as alcançadas.

Na véspera do Círio, logo pela manhã, um cortejo de carros conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré desde a Basílica até o trapiche municipal da vila de Icoaraci.

Após a missa oficial a santa é embarcada na nau capitânia, que segue pela baía de Guarajá até a praça Mauá, acompanhada por um grande número de embarcações. Esta romaria, que abre as festividades do Círio de Nazaré’ acontece desde 1986.

A comemoração se divide em três momentos: a Trasladação, que é uma procissão à luz de velas, que ocorre na noite de véspera do Círio.

O Círio, propriamente dito, que começa às seis horas da manhã com a celebração da missa. Depois, o Arcebispo conduz a imagem de Nossa Senhora até a Berlinda, para dar início ao trajeto do Círio, com uma procissão de quase cinco quilômetros com o Carro dos Milagres, onde são depositados os pedidos e ex-votos, objetos que simbolizam o agradecimento por uma graça alcançada.

Após quatro horas, a Berlinda chega ao Centro Arquitetônico de Nazaré. A imagem é retirada para a celebração litúrgica. Começam os pagamentos das promessas de caminhar de joelhos até o altar.

Duas semanas após o Círio acontece o Recírio, que é uma procissão de encerramento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários