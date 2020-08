150 bairros e 644 vias recebem melhorias viárias com ações da Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura realiza as ações de recuperação das vias públicas com recursos da arrecadação municipal.

Mesmo em um ano atípico, por causa da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Rio Branco já recuperou 84 quilômetros de ruas e avenidas e está trabalhando em 70 quilômetros de ramais na área do cinturão verde, garantindo acesso aos principais polos de produção agrícola. São 644 vias trabalhadas em 150 bairros da cidade.

As melhorias ocorrem em todas as regionais da cidade, garantindo acesso de veículos e pessoas, trazendo mais qualidade de vida, comodidade e segurança para a nossa gente. A Prefeitura realiza as ações de recuperação das vias públicas com recursos da arrecadação municipal.

Por orientação da prefeita Socorro Neri, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), organizou uma metodologia que visa fazer mais e com qualidade. A medida inclui a iniciativa privada na manutenção de ruas e pretende ampliar a capilaridade de cobertura do atendimento, colocando em cada regional uma equipe exclusiva para atacar mais trechos ao mesmo tempo.

Em 2020 o município aplicou um total de 34.500 toneladas de CBUQ (massa asfáltica) nas ruas de Rio Branco. “No primeiro dia de 2020 iniciamos esse trabalho e agora com o verão estamos incorporando mais equipes às tarefas para aproveitar melhor esse período. Nosso foco consiste em melhorar a vida das pessoas, a recuperação de ruas também é feita com esse objetivo”, destacou Socorro Neri.

O secretário municipal de Infraestrutura, Edson Rigaud, explicou que os serviços de recuperação de pavimento, meio-fio, drenagem, construção e recuperação de bocas-de-lobo é a continuação da manutenção viária, aplicada em todas as regionais da cidade. Lembrou ainda que a meta da Prefeitura este ano é recuperar 200 quilômetros de ramais e já está trabalhando em 70 quilômetros desse total.

