Novo portal da cultura é lançado pelo governo do Acre

O novo portal eletrônico da Cultura do Estado do Acre já está no ar. Lançado oficialmente nesta segunda-feira, 10, pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), o canal concentrará as principais informações de interesse público referentes ao setor cultural.

No endereço www.femcultura.ac.gov.br, o internauta tem acesso a todas as informações sobre editais, espaços culturais, eventos, artistas e galeria de arte, de maneira bem objetiva e prática.

No mesmo local, os fazedores de cultura podem realizar o cadastro virtual para ter acesso ao auxílio emergencial, por meio da Lei Aldir Blanc. Para o Acre, foram destinados R$ 23,1 milhões. Além do governo, o montante será distribuído para as 22 prefeituras do estado. Na mesma oportunidade, foi apresentada ainda a nova logomarca da FEM.

Presente à solenidade realizada na Filmoteca Acreana, o governador em exercício, Major Rocha, elogiou a determinação da FEM na construção de um novo canal de comunicação com artistas e sociedade.

“O portal vem para nos ajudar a fazer um trabalho de resgate do movimento cultural acreano, que foi muito forte no passado e que, durante muito tempo, ficou esquecido. Seja na música, nas artes plásticas, no teatro, no cinema e nas demais áreas, a Fundação de Cultura aproveita o momento para expandir o acesso por meio deste portal e acreditamos que isso é muito significativo”, pontuou.

O presidente da FEM, Manoel Gomes, afirmou que o lançamento do site representa um marco na história da instituição gestora das políticas públicas estaduais voltadas para a esfera cultural. “Correinha”, como é mais conhecido, ressaltou que o órgão está atento aos anseios dos artistas e cada vez mais conectado com as novas tecnologias.