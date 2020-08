AC na fase amarela, escolas ainda fechadas e jovem atropelada por BMW: as mais lidas

Separamos as matérias que mais repercutiram nas redes sociais para você. Confira!

A nossa retrospectiva semanal está recheada de informações para você que não teve tempo de se conectar com os principais fatos da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Aulas não voltarão em setembro no Acre e facções cobram de R$ 500 à R$ 1.500 para executar ‘desafetos’

As aulas presenciais da rede pública de ensino no Acre continuarão suspensas. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (3), durante reunião do Fórum Estadual de Educação. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A reportagem do ContilNet obteve informações de que integrantes de uma determinada facção criminosa cobram valores em dinheiro para executar membros rivais e até mesmo pessoas comuns. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Homem é baleado ao jogar celular no chão durante assalto no AC e mais da metade de leitos de UTI para covid-19 vagos

Um homem de aproximadamente 45 anos foi baleado no final da tarde de segunda-feira (3), na Estrada da Sobral, no Bairro Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A informação repercutiu na terça-feira (4). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

No Acre, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) reservadas para pacientes com covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) está em 45%, segundo o último boletim informativo de assistência à saúde do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Prefeitura de Rio Branco lança novo concurso e restaurantes, igrejas, cinema e outros voltam a funcionar no Acre

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira, 05, o Edital SEMSA 01/2020, para realização de Concurso Público Simplificado, visando a contratação de profissionais para atuarem no enfrentamento da pandemia do SARS-COVID-19, na Atenção Primária do Município de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Acre saiu, nesta quarta-feira (5), da fase de Alerta (laranja) para a de Atenção (amarela). Com isso, algumas atividades que antes estavam proibidas ou com restrições agora podem reabrir já a partir desta quinta-feira (6). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Motociclista morre ao ser atingida por BMW e Dia da Revolução Acreana

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira (6), na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. Uma jovem que trafegava numa motocicleta modelo Biz, foi atingida por um veículo de luxo, uma BMW. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Nós acreanos comemoramos nesta quinta-feira, 6 de agosto, uma das datas mais significativas da nossa história: a Revolução Acreana. São 118 anos do início da luta que resultou na incorporação do estado ao Brasil, após intensos embates e tratados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Sete em cada dez pessoas infectadas pelo coronavírus no Acre estão curadas e Assuero Veronez é penalizado por geoglifos aterrados em sua propriedade

Ultrapassamos a marca de 21 mil casos de coronavírus no Acre, mas a taxa de curados é também expressiva, já que são quase 15 mil pessoas que receberam alta médica. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Polêmicas envolveram o presidente da Federação da Agricultura do Acre, Assuero Veronez, nesta semana. Ele é dono da Fazenda Crixa II, na cidade de Capixaba, interior do Acre, onde estão três geoglifos aterrados após o plantio de grãos no local. CONFIRA NA ÍNTEGRA

