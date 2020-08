Academias, campos de futebol, quadras e parques continuam fechados no Acre; veja mais

Estado saiu da fase de Alerta para Atenção nesta quarta-feira após nova avaliação do comitê

Após nova avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, o Acre saiu da fase de Alerta (laranja) para Atenção (amarela). A nova faixa foi divulgada em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (5).

Com isso, várias atividades que antes estavam proibidas ou com restrições puderam ser retomadas, mas ainda com a adoção obrigatória de cuidados como higienização, limitação de público, entre outras.

Porém, ainda restam setores que estão totalmente proibidos e só terão o funcionamento permitido quando o estado avançar para a próxima fase, a de Cuidado (verde). Confira quais são:

– parques;

– quadras poliesportivas;

– campos de futebol comunitário;

– espaços destinados para atividades físicas;

– academias de ginástica;

– clubes esportivos e de lazer;

– eventos;

– feiras; e

– seminários e congressos.

