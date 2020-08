Academias, parques e clubes continuarão fechados por pelo menos mais 15 dias no AC

O aumento dos casos de coronavírus no Acre, o desrespeito ao isolamento, estagnaram o Acre no Nível Atenção (amarela) na classificação de risco diante da pandemia do coronavírus.

Apesar de algumas academias divulgarem como certo o retorno das atividades ainda esta semanas, crendo que haveria o avanço para a faixa verde, nenhum novo setor da economia voltará a funcionar.

Academias de ginástica, parques; quadras poliesportivas; campos de futebol comunitário; espaços destinados para atividades físicas; clubes esportivos e de lazer; eventos; feiras; e seminários e congressos, continuam sem autorização para reabrir.

Os membros do Comitê, foram unânimes em alertar a população para que respeitem os cuidados e, especialmente, o isolamento social para que o Acre possa avançar.

Somente daqui a 15 dias, uma nova classificação será anunciada pelo comitê.

