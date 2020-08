Acidente em estrada que liga Cruzeiro do Sul à Guajará mata criança e deixa vários feridos

Na tarde deste sábado, 8, um acidente com vítima fatal foi registrado na rodovia que liga Cruzeiro do Sul (AC) ao município de Guajará (AM). As causas do acidente ainda são desconhecidas. De acordo com informações repassadas pela polícia, o veículo, uma D20, era ocupado por cerca de 20 pessoas no momento do acidente. Segundo as vítimas, o condutor, que fugiu do local, teria perdido o controle do carro e acabou caindo em um desfiladeiro.

Uma criança de 11 anos acabou não resistindo os ferimentos e veio a óbito.

PUBLICIDADE

Entre os feridos, vários deles foram encaminhados ao Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde receberam atendimento médico. Nenhum destes encontra-se em estado grave.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários