Acre não terá força para sair da crise econômica até 2021, diz pesquisa nacional

Apenas cinco estados brasileiros devem encerrar o ano de 2021 com PIB acima do nível pré-pandemia

A situação econômica do Brasil com a pandemia do coronavírus se agravou significativamente. As expectativas para o pós-pandemia também não são as melhores. O fato é que apenas alguns estados conseguirão superar a crise até 2021, de acordo com um levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada.

O Acre não é um deles. Apenas cinco estados brasileiros devem encerrar o ano de 2021 com Produto Interno Bruto (PIB) acima do nível pré-pandemia (2019). São eles: Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás – puxados, sobretudo, por commodities agrícolas e minerais.

O restante precisará de um impulso maior para recuperar os estragos provocados pela pandemia.

Nesse cenário, os poucos que vão se sobressair têm motivos de sobra para comemorar. Mato Grosso do Sul deve ser o estado mais resiliente no biênio 2020-2021 e deverá exceder em 2,7% o PIB de 2019. O desempenho será reflexo do avanço da produção agropecuária e da produção industrial.

O governo de Gladson Cameli, como noticiado desde o início do seu mandato, vem lutando para fomentar o agronegócio – uma das promessas de campanha – no Acre e expandir a economia.

Com informações do Estado de Minas.

