Acre registra 3 mortes por covid-19 nesta sexta; vítimas são de Rio Branco e Brasileia

Problemas técnicos fez com que o estado computasse apenas 15 novos casos nas últimas 24h

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 15 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta sexta-feira, 21. Assim, o número de infectados saltou de 23.322 para 23.337 nas últimas 24 horas.

A Sesacre informa, ainda, que a redução nos casos ocorreu em razão de problemas técnicos na plataforma e-SUS, do Ministério da Saúde. Em razão disso, os resultados dos testes rápidos não foram inseridos no sistema. Os resultados positivos deste boletim, portanto, correspondem apenas aos analisados pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Mais 3 mortes do sexo masculino foram registradas, sendo 2 de Rio Branco e 1 de Brasileia, com idades entre 61 e 80 anos, fazendo com que o total de óbitos suba de 595 para 598 em todo o estado.

