Acre registra 81 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, informa Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 81 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, neste sábado, 15. Assim, o número de infectados saltou de 22.435 para 22.516, nas últimas 24 horas.

A Sesacre informa, ainda, que a lista de óbitos por Covid-19 passou a ser divulgada de segunda a sexta-feira. Desse modo, os óbitos do final de semana serão informados no boletim de segunda-feira. Atualmente, o Acre registra 576 óbitos pelo novo coronavírus.

