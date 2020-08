Acreano João Donato faz 86 anos com participação em live “Para Donado”, de Wanda Sá

Intitulada Para Donato de Wanda Sá, a live acontece no próprio dia do aniversário de Donato, às 19h, no Instagram oficial de Wanda Sá (@wandasaoficial), com ingresso solidário.

Com a autoridade de ser cantora habituada a dar voz às músicas do parceiro de Caetano Veloso em A rã (1974) e de inclusive ter gravado disco com o compositor, Wanda Sá com João Donato (2003), a artista terá a participação do próprio Donato na live para cantar e conversar.