Adolescente de apenas 14 anos é morto a tiros na frente de casa no Santa Inês

O jovem Adrian Feitosa do Nascimento, de 14 anos, foi morto com três tiros, na tarde desta segunda (3). O crime aconteceu na Rua José Luiz, no Bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, Adrian estava em casa, quando um amigo chamou ele na frente da residência. Quando o rapaz saiu falar com o amigo, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos contra o adolescente.

Os tiros atingiram a cabeça, o tórax e a perna direta do adolescente. Em seguida, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas só puderam constatar que o adolescente já estava sem vida. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

Policiais militares ainda colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A suspeita da polícia é de que o crime tenha sido motivado pela guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

