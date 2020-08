Advogada vai defender gratuitamente família de Jonhliane na Justiça: “Vi uma mãe dilacerada”

A morte da jovem Jonhliane Paiva de Souza, de 30 anos, ocorrida na quinta-feira (6), quando foi atropelada por uma BMW, possivelmente dirigida pelo fisioterapeuta Ícaro Teixeira Pinto, de 30 anos, comoveu todo o Acre.

A moça, que era funcionária de um supermercado da Capital estava indo trabalhar , já os acusados pelo seu brutal assassinato, voltavam de uma noitada regada á álcool, segundo o depoimento de uma moça que estaria no mesmo carro dirigido por Ícaro.

Na internet muitos movimentos de revolta pelo ocorrido, já que Ícaro teria fugido do local enquanto a vítima ainda agonizava com vida. Neste sábado (8), a advogada Gicielle Rodrigues, comunicou que vai defender a família da jovem de forma gratuita, já que eles não dispõem de situação financeira suficiente para arcar com os custos processuais.

A família quer apenas uma coisa: justiça para o crime. “Hoje vi uma mãe dilacerada, devastada, com o coração partido em um milhão de pedaços, clamando por justiça”, disse a advogada em um post nas redes sociais.

“Johnliane Paiva de Souza infelizmente não se encontra mais entre nós, que Deus a tenha em seus braços.

Hoje pela manha, 08/08/2020, a família da jovem JONHLIANE PAIVA DE SOUZA, que teve a vida ceifada de forma trágica, me procurou em no escritorio, expondo todo o ocorrido com a jovem e sua delicada situação financeira.