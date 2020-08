Agora que são elas: veja como acompanhar a reta final da Champions Feminina

A Liga dos Campeões Feminina está nas quartas de final, que começa nesta sexta-feira (21/8), e para uma edição recordista de times participantes (62), nada melhor que uma novidade: a ESPN irá transmitir, com exclusividade, todos os jogos até a decisão.

Para a temporada 2019/20, a competição teve 62 equipes de 50 países, mas agora restam apenas oito sobreviventes. São eles: Barcelona, Atlético de Madrid, Wolfsburg, Arsenal, Paris Saint-Germain, Lyon, Bayern de Munique e Glasgow City LFC (Escócia).

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Champions Feminina ficou paralisada por 9 meses e 21 dias, o último jogo foi em 31 de outubro de 2019, pela fase 16 avos de final. Agora, na retomada da liga, as partidas serão na Espanha, nas cidades de Bilbau e San Sebantian, nos estádios Anoeta, do Real Sociedad, e o San Mamés Barria, do Athletic Bilbao.

Trajetória até aqui

No início da competição foram divididos dez grupos com quatro equipes em cada, totalizando 40 participantes. Os outros 22 times já havia se classificados diretamente para a fase 16 avos, como mandava o regulamento da categoria feminina. Com isso, somente o melhor de cada grupo passou para o mata-mata.

Veja como foram os confrontos:

16 avos de final:

Ryazan VDV (Rússia) 0 x 16 Lyon

FC Minsk (Bielorrússia) 4 x 1 FC Zurich (Suíça)

Chertanovo (Rússia) 1 x 5 Glasglow City LFC (Escócia)

Vllaznia Shkoder (Albânia) 0 x 3 Fortuna Hjorring (Dinamarca)

KFF Mitrovica (Kosovo) 0 x 15 Wolfsburg

Kopparbergs/Goteborg FC (Suécia) 2 x 2 Bayern de Munique

Pitea IF (Suécia) 1 x 2 Brondy IF (Dinamarca)

SKN St. Polten (Áustria) 4 x 5 FC Twente (Holanda)

Juventus 1 x 4 Barcelona

Hibernian 2 x 9 Slavia Praha (República Tcheca)

Breidablik (Islândia) 4 x 2 Sparta Praha (República Tcheca)

Fiorentina 0 x 6 Arsenal

Spartak Subotica (Sérvia) 3 x 4 Atlético de Madrid

Anderlecht (Bélgica) 1 x 3 FC BIIK (Cazaquistão)

SC Braga (Portugal) 0 x 7 PSG

FC Lugano (Suíça) 1 x 11 Manchester City

Oitavas de final:

FC BIIK (Cazaquistão) 0 x 7 Bayern de Munique

Wolfsburg 7 x 0 FC Twente (Holanda)

Brondy IF (Dinamarca) 2 x 2 Glasglow City LFC (Escócia)

Slavia Praha (República Tcheca) 2 x 13 Arsenal

Fortuna Hjorring (Dinamarca) 0 x 11 Lyon

Manchester City 2 x 3 Atlético de Madrid

Breidablik (Islândia) 1 x 7 PSG

Barcelona 8 x 1 FC Minsk (Bielorrússia)

Brasil em campo

A atacante da Seleção Brasileira Feminina Ludmila veste a camisa de número oito do Atlético de Madrid e tem dois gols na competição. O time colchonero não tem títulos da Liga dos Campeões e irá encarar o Barcelona nas quartas de final, atual vice-campeão, mas que também busca seu primeiro triunfo na competição, para seguir na luta pela taça.

Em outro confronto desta fase, defendendo as cores do Paris Saint-Germain estarão a lendária Formiga e Luana Bertolucci, que também disputou a última Copa do Mundo Feminina pelo Brasil. As francesas também nunca ergueram o troféu europeu — assim como o time masculino que terá a chance no próximo domingo (23/8), contra o Bayern de Munique — e medirão forças com o Arsenal, vencedor da edição de 2006/07.

Para ficar de olho

As atuais campeãs e donas de seis títulos da Champions Feminina, o Lyon, tem o elenco mais estrelado e quer o quinto caneco consecutivo. Sim, as francesas venceram todas as edições de 2015/16 até 2018/19.

Esse sucesso todo pode ser explicado pelo tanto de craques que fazem parte do time: sete jogadoras da seleção da França, contando com Amandine Henry, a atacante Le Sommer, a grande zagueira Renard e a goleira Bouhaddi; a canadense Buchanan, que disputou os últimos dois mundiais e a Olimpíada de 2016; a alemã Dzsenifer Marozsán; e a grande craque da Noruega, Ada Hegerberg.

Logo atrás delas, vêm o Wolfsburg, que venceu dois títulos seguidos em 2012/13 e 2013/14, e tem o elenco recheado de jogadores de Copa do Mundo. E com sede de voltar a ganhar após vencer em 2006/07, vem o Arsenal por fora, que tem a artilheira da competição, a holandesa, destaque da Copa de 2019, Vivianne Miedema, acompanhada, claro, por uma fila enorme de grandes atletas que completam o plantel das Gunners.

Aposta do Metrópoles

Lyon, Arsenal e Wolfsburg estão praticamente garantidos na próxima fase, na opinião do Metrópoles, pela tradição e campanhas feitas até a atual fase. Atlético de Madrid x Barcelona pode ser uma partida mais disputada, mas pegando como referência o histórico do clássico na temporada atual — um empate e duas vitórias do time catalão —, o palpite é que o Barça se classifique.

Já nas semifinais, o encontro das chaves deve proporcionar uma final antecipada entre Lyon x Arsenal e do outro lado Wolfsburg x Barcelona. Com esses confrontos, todas as fichas serão apostadas para que a grande decisão seja entre Lyon x Wolfsburg e, apesar da certeza de que será um duelo de gigantes, o tamanho das francesas deve vai prevalecer e elas vão erguer a quinta taça seguida.

Confira as datas, horários e onde assisti aos jogos:

21/8 – Sexta-feira, às 13h

Atlético de Madrid x Barcelona, no ESPN Brasil

Glasglow City x Wolfsburg, no ESPN Watch

22/8 – Sábado, às 15h

Arsenal x PSG, no ESPN Watch

Lyon x Bayern de Munique, no ESPN Brasil

Semifinais

25/8 – Terça-feira, às 15h

Vencedoras de Atlético de Madrid x Barcelona e Glasglow City x Wolfsburg

26/8 – Quarta-feira, às 15h

Vencedoras de Arsenal x PSG e Lyon x Bayern de Munique

Final

30/8 – Domingo, às 15h

