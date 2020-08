Além de bebê, veja quem são as últimas 3 vítimas fatais do coronavírus no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 176 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta quinta-feira, 20. Assim, o número de infectados saltou de 23.146 para 23.322 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 56.876 notificações de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 33.499 casos foram descartados. Ainda, 55 testes RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 18.601 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 116 seguem hospitalizados.

Mais 4 mortes foram registradas, 3 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, sendo 2 de Epitaciolândia, e 2 de Feijó, com idades entre 7 meses e 83 anos, fazendo com que o total de óbitos suba de 591 para 595 em todo o estado.

Óbito do sexo feminino:

R.P.A., de 76 anos. Moradora de Epitaciolândia, teve óbito domiciliar no dia 27 de julho.

Óbitos do sexo masculino:

L.G.M., de 83 anos. Morador de Epitaciolândia, deu entrada no dia 5 de agosto, no Hospital Raimundo Chaar em Brasileia e veio a óbito dia 6.

J.D.S., de 83 anos. Morador de Feijó, deu entrada no dia 11 de agosto no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito na última quarta-feira, 19.

R.K. de 7 meses. Morador de Feijó, deu entrada no dia 15 de agosto no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta quarta-feira, 19.

