Alertas do corpo! Cinco sinais de que está comendo muita gordura

A gordura, em termos gerais, tem um papel importante numa alimentação saudável. Porém, a ingestão em excesso de gordura saturada, encontrada em muitos produtos de origem animal, como carnes vermelhas e laticínios, aumenta os níveis de colesterol no sangue, o que pode entupir as artérias e aumentar o risco de um ataque cardíaco ou derrame.

Existem alguns sinais-chave, enviados pelo corpo, de que está comendo muita gordura, mesmo que sejam apenas as gorduras saudáveis encontradas em abacates, peixes gordos e frutos secos.

Peso está aumentando

As gorduras são densas em calorias, fornecendo o dobro de calorias por grama que carboidratos ou proteínas.

Os níveis de colesterol estão subindo

Como já foi referido anteriormente, as gorduras saturadas aumentam os níveis de colesterol no sangue, o que pode entupir as artérias e aumentar o risco de um ataque cardíaco ou derrame.

Mau hálito

Se a gordura é a sua principal fonte de energia, saiba que esta produz cetonas, o que leva a um odor desagradável na boca.

Desconforto gastrointestinal

Se a sua dieta é rica em gordura, isso provavelmente significa que não está comendo muitos vegetais, frutas ou grãos integrais, todos eles excelentes fontes de fibra. Uma dieta pobre em fibras pode levar à prisão de ventre e outros problemas digestivos.

Mal-estar geral

As gorduras saturadas e trans são conhecidas por causar inflamação no corpo, o que pode fazer com que se sinta inchado, mole, entre outras coisas.

