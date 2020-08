Amigo de Whindersson Nunes relata suposta traição de Luisa Sonza

Amigo de Whindersson Nunes, Geen Cury causou ao fazer uma declaração inesperada sobre uma suposta traição de Luisa Sonza com Vitão, quando os dois ainda estavam juntos.

Nos Stories do seu perfil no Instagram, ele disse que sonhou com a cantora recebendo Vitão na casa do casal para comer pizza e presenciando um flerte entre os dois na frente do amigo.

PUBLICIDADE

“Pedimos a pizza e eu comecei a sentir um clima ali. E Whindersson comendo a pizza… eu estava brincando com os cachorros e tava com a visão debaixo da mesa”, disparou.

“Sabe aquela sacanagem que a pessoa começa a passar a perna por debaixo da mesa? Falei: ‘meu Deus, isso não está acontecendo’. Comecei a ficar sem graça”, relatou no vídeo.

“Whindersson falando, eu rindo e sem graça com a situação. E o Vitão passando a perna na Luísa. Eu falei: ‘meu Deus, e agora? Eu conto, ou não conto?’”, completou, com riqueza de detalhes.

Por conta da forma que foi dita, muita gente chegou a pensar que a cena realmente aconteceu, mas, em parte do vídeo, ele deixou claro que tudo não passou de um sonho que teve.

Confira:

Aqui o vídeo correto que recebemos após a publicação da matéria. Antes de começar o relato, o rapaz diz que é SONHO. Obrigada aos seguidores que nos avisaram que recebemos o vídeo cortado. pic.twitter.com/Q6fOEjagIg — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 3, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários