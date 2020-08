Anitta se revolta com possível mudança nos direitos autorais. “Comigo não”

A cantora Anitta interrompeu as suas férias na Croácia para criticar a proposta para mudar a lei de direitos autorais, que voltou a ser discutida no Senado. Em maio, após pressão da funkeira, e de outros artistas, o deputado federal Felipe Carreras (PSB-SP) chegou a retirar a emenda, mas nessa quarta-feira (5/8), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou um acordo entre os líderes para que o assunto volte a ser analisado na próxima semana.

“Lembram que eu vim aqui falar com vocês, que estavam agindo super de má-fé, querendo tirar parte dos direitos autorais dos artistas, compositores, pessoas que trabalham com música, etc? Chamei o deputado responsável que fez, o relator da proposta [Carreras], naquele momento para debater no Instagram, a gente conseguiu, com toda a repercussão, cair com a situação. Porém, isso foi momentâneo, voltaram com essa história”, começou Anitta.

Em seguida, a cantora continuou dizendo que, novamente, se colocará contra a proposta. “Eu queria dizer que não interessa que estou longe, me ligaram, acordei às 3h40 da manhã e eu paro tudo que estiver fazendo. Voltaram com essa proposta, com um novo relator. Parece que pensaram: ‘vamos deixar o povo esquecer, dar uma respirada, esperar o melhor momento’. Pois bem. Não tem melhor momento, comigo não tem”, completou.

Anitta ainda alfinetou uma das entidades que apoiam a mudança na legislação de direitos autorais, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. “Se música não importa, se não tem valor, tira a música de seu evento, de seu hotel, de seu elevador, de seu restaurante, bar. Se não é relevante o suficiente para você pagar o trabalho da pessoa que está dedicando toda sua vida para escrever músicas para entreter o público, se esse serviço realmente não tem o valor que essas pessoas dizendo, então tira. Experimenta. Aí, você vai entender a importância da música”, esbravejou Anitta.

A cantora ainda rebateu as críticas de que só se pronuncia quando o assunto é de seu interesse e que ela “já está rica fazendo shows”, por isso, não precisaria entrar na discussão de cobrança de direitos autorais. “Quando você vê um artista de 50 anos atrás, que sustenta toda sua família ainda com músicas que seguem tocando, sucessos de nosso país, eles está aposentado e vive desse dinheiro. E também não são artistas que vocês veem na frente dos palcos. A maioria é de pessoas que trabalham por trás das cortinas, os produtores musicais, compositores. Muita gente vive disso. […] Eu faço o show, ok. E quando eu precisar me aposentar? E artistas que estão aposentados hoje? E pessoas que não fazem show e ganham só pelas suas composições?”, concluiu.

