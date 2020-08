Antes de ser afastado, Ilderlei determinou antecipação da 2ª parcela do 13º salário

Mesmo antes de ser afastado do cargo de prefeito, Ilderlei Cordeiro determinou a antecipação do pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores públicos. O pagamento dos efetivos estará na conta a partir da meia noite detesta sexta-feira (14), e na próxima semana será depositado dos provisórios.

Pela 1ª vez o município de Cruzeiro do Sul realiza a antecipação do pagamento no mês de agosto do valor integral, honrando assim os funcionários. Com o pagamento do décimo, Ilderlei conseguiu injetar cerca de 8 milhões na economia do município nesses dois últimos meses, ajudando a fomentar o comércio durante esse período de pandemia.

Ao longo da gestão, Cordeiro demonstrou um olhar diferenciado pelo servidor público, sendo o prefeito que criou o Plano de Cargo Carreira e Salário, esperado há mais de 30 anos pelos funcionários públicos. Além disso, a educação e saúde foram valorizados, com reajustes salarias e em seus planos de carreira, o que não aconteciam há muitos anos.

Outro grande marco na gestão de Ilderlei Cordeiro foi a realização de um Concurso Público para preenchimento de 511 vagas permanentes, em cargos diversos, o que não ocorria há mais de 12 anos no município.

