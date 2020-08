Aos 17 do segundo tempo, Rio Branco faz segundo gol e abre vantagem contra o Nauas

O meia Vandinho, que tinha desperdiçado uma cobrança de pênalti no primeiro tempo, marcou o segundo gol do Rio Branco do jogo

O primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo deu gás ao time do Rio Branco. O Segundo tempo mal começou e já aos 17 minutos o Estrelão fez o seu segundo gol na partida e aumentou a vantagem sobre o Nauas de Cruzeiro do Sul.

O meia Vandinho, que tinha desperdiçado uma cobrança de pênalti no primeiro tempo, marcou o segundo gol do Rio Branco do jogo. Vandinho abraçou o goleiro Bruno e depois dedicou o gol ao filho. Rio Branco 2 a 0 no Nauas é o placar parcial.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários