Após 16 anos, veja como está a “sósia mirim” da atriz Ana Paula Arósio

Ana Paula Arósio conseguiu quebrar a internet durante essa semana com sua volta à televisão através de uma propaganda de um banco. A peça publicitária foi exibida na última terça-feira (25) e elevou o nome da atriz aos assuntos mais comentados das redes sociais.

Toda essa repercussão foi por conta do tempo em que a atriz ficou “desaparecida” da carreira artística. Ninguém sabia ao certo o paradeiro de Ana Paula, que decidiu viver longe dos holofotes.

Por conta da repercussão, muitos lembraram do comercial feito pela artista em 2004 ao lado de Rafaela Romulo, atriz que interpretou a versão mirim de Ana Paula Arósio em uma propaganda de telefonia.

A pequena atriz cresceu, 16 anos se passaram, mas ela continua sendo lembrada como a “sósia mirim” de Ana Paula. Mas como será que está a pequena que se tornou grande?

Rafaela completou 20 anos no último dia 22 de junho. A semelhança física com Ana Paula Arósio ainda impressiona. Ao contrário do que muitos pensam, Rafaela e Ana Paula Arósio não têm qualquer grau de parentesco.

A “sósia”, apesar de se especializar no ramo artístico, é discreta nas redes sociais. A última postagem foi registrada no início da pandemia, em abril. “Na tentativa de mexer um pouquinho o corpo no meio do mato”, escreveu na legenda

Rafaela cursou teatro na Célia Helena Centro de Artes e Educação, escola de renome localizada em São Paulo . Antes da dramaturgia, ela fez alguns trabalhos como modelo e chegou a ser contratada pela agência Ford Models quando tinha 15 anos.

