Após 58 anos juntos, casal de idosos morre vítima de coronavírus no mesmo dia em MG

Um casal de idosos morreu vítima de coronavírus no mesmo dia, entre a madrugada e a manhã deste sábado (29), após dias internados no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre (MG). Benedito Pinto de Castro, de 79 anos, e Ermelinda Claret Ribeiro de Castro, de 78, viveram juntos por 58 anos e morreram com uma diferença de menos de quatro horas.

A primeira internação foi de seu Benedito, no dia 11 de agosto. Segundo um dos filhos, o casal seguia corretamente o isolamento. Após uma biópsia e a descoberta de um câncer, veio o diagnóstico da Covid-19, seguida da confirmação da doença também na esposa. Uma das filhas do casal, que mora na mesma casa, não foi infectada.

Doze dias após a internação de Benedito, Ermelinda foi internada no mesmo hospital com sintomas graves. Desde então, o casal ficou internado em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A aposentada faleceu por volta das 2h45 deste sábado. Às 6h30, foi confirmada a morte do marido. Benedito e Ermelinda foram sepultados no cemitério da cidade. O casal deixa cinco filhos, nove netos e dois bisnetos.

