Após decisão do TCE, Prefeito de Cruzeiro do Sul fará planejamento para contratação dos concursados

Após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TCE/AC), que liberou as contratações dos aprovados no Concurso Público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, suspensa desde o mês de março, o Prefeito Clodoaldo Rodrigues anunciou que deve se reunir com o setor jurídico e administrativo do município, para fazer um planejamento para contratação dos concursados. O Prefeito se reunirá ainda com a comissão dos aprovados no concurso, para repassar todas as informações necessárias na manhã de segunda-feira (31).

O gestor informou que a equipe municipal vai realizar um planejamento para convocar os aprovados, começando pela educação e saúde, de acordo com as necessidades de cada área, de forma a garantir que em um tempo curto todos os concursados sejam lotados em suas funções. A previsão é que até o início de 2021 todos os aprovados sejam nomeados.

“Sou servidor público e sei a importância do concurso para cada um deles. Nós queremos até agradecer, pois essa era uma situação que o município tentava resolver desde o início do ano para que o TCE liberasse essa contratação, e ontem ocorreu. Agora precisamos nos organizar para realizar essas contratações. Estamos vivendo um momento que os recursos caíram, em razão da pandemia, estamos dependendo praticamente dos recursos destinados aos municípios pelo governo federal, e já encerra no próximo mês. Temos que ter muito cuidado neste momento para não inviabilizarmos as ações do município”, reiterou o prefeito.

